La précieuse collection du Musée des pompiers d’Alost sauvée de la casse

La collection du Musée des pompiers comprend entre 130 et 140 véhicules, des centaines d’uniformes et de casques, d’anciens extincteurs et de nombreux objets. "Elle donne un aperçu de l’histoire des pompiers, depuis ses débuts jusqu’à nos jours", indique le commandant Luc Faes (photo) de la zone Taxandria.

"Mais la collection doit quitter Alost. L’association des pompiers a finalement trouvé un nouvel abris pour les précieuses voitures, dans d’anciens hangars militaires de la commune de Ravels. Ils deviendront une sorte de nouveau musée".