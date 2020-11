Les chimpanzés du zoo d’Anvers accueillent deux jeunes Suédoises

Le parc animalier anversois compte ainsi cinq mâles et sept femelles chimpanzés. L’introduction des nouvelles venues permet aussi de rajeunir considérablement le groupe. Comme le confirme Sarah Lafaut, curatrice du zoo : "Dans la nature également, toutes les catégories d'âge sont représentées dans un groupe de chimpanzés. La dynamique que leur venue va apporter enrichira l'ensemble du groupe tout en améliorant son bien-être."

Chez les chimpanzés, le leadership et la hiérarchie entre les membres doivent constamment être confirmés à grand renfort de tapage et de mouvements. Se battre et vouloir s'imposer fait partie des gestes quotidiens et sains dans la vie des chimpanzés, indique le zoo sur son site internet. "Cette introduction sera bénéfique à leur structure sociale !"

Pourquoi les deux femelles ont-elles quitté la Suède ? "Les deux femelles sont devenues fertiles et, comme dans la nature, elles quittent leur groupe de naissance pour rejoindre un autre groupe et s'y reproduire. Mia et Marit ne sont pas d'un caractère dominant prononcé, ce qui peut leur conférer une belle place dans notre groupe. Il reste toutefois difficile de prédire comment les animaux vont réagir."

Leur soigneur les a accompagnées depuis le zoo de Kolmården en Suède et séjournera les premiers jours à Anvers pour guider à la fois les animaux et les soigneurs, et les aider à faire plus ample connaissance.