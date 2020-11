Les jeunes optent pour les jeux vidéo entre amis ou en famille plutôt qu’en solitaire

Les jeux vidéo sont ainsi devenus une sorte de médias sociaux, constate Vanhaelewyn. "Les enfants et les jeunes se fixent rendez-vous pour se retrouver en ligne à une heure donnée. C’est assez neuf comme comportement. On constate d’ailleurs que les jeux vidéo s’adaptent à cette tendance. Des concerts ont ainsi été organisés sur Minecraft et Fortnite (deux jeux populaires). On ne peut y assister que sur ces plateformes et à une heure bien précise. Les événements en direct sont devenus très populaires".

Le rappeur Travis Scott (photo) a ainsi donné cinq concerts en avril dernier - pendant le premier confinement international -, une sorte de mini tournée. Des millions de personnes l’ont suivi dans le monde entier.

L’enquête a été menée par l’Université de Gand à la fin de l’année passée, encore avant l’apparition de l’épidémie en Belgique et des restrictions qui y sont liées, comme la limitation des contacts sociaux. Il faut donc s’attendre à ce que l’aspect social des jeux vidéo prenne encore une importance accrue. "On voit ainsi que des jeux tels que "Among Us" sont très populaires, bien qu’il existe depuis deux ans", souligne Bart Vanhaelewyn. "C’est un jeu dans lequel il faut bien se concerter et découvrir qui est un allié et qui un traître. Les jeux sociaux ont la cote depuis le confinement du printemps".

L’enquête "Apestaartjaren" consiste en une liste de questions auxquelles ont répondu 950 enfants âgés de 6 à 12 ans (école primaire) et 4.255 adolescents âgés de 12 à 18 ans (école secondaire). Les chercheurs se sont aussi entretenus plus longuement avec un certain nombre de jeunes des deux catégories d’âge.