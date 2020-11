Ce qui ferme et ce qui reste ouvert à compter de ce jeudi avec les nouvelles mesures sanitaires

Les plaines de jeux extérieures; les espaces extérieurs des zoos, parcs animaliers, parcs naturels et musées en plein air, y compris l'entrée, la sortie, les installations sanitaires, les premiers secours et les bâtiments de secours; les bibliothèques; les lieux de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public des services de morale non confessionnelle; les espaces extérieurs des infrastructures sportives pour la pratique individuelle du sport; les pistes équestres couvertes de manèges et hippodromes, et ce à la seule fin du bien-être des animaux; les lieux culturels, pour les -12 ans dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires, dans le cadre de stages et activités organisés, et pour les membres du personnel dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Peuvent également rester ouvertes dans le cadre du sport amateur (hormis les piscines), les salles de sport et installations sportives, mais uniquement pour les groupes scolaires d'enfants jusqu'à 12 ans inclus dans le cadre d'activités scolaires ou extrascolaires de l'enseignement obligatoire; et pour les stages et camps sportifs organisés par les autorités locales et destinés aux enfants jusqu'à 12 ans inclus;

Les installations sportives restent également accessibles pour les compétitions et entrainements de sportifs professionnels; et pour les activités autres que sportives, autorisées en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel et des protocoles en vigueur.

Les compétitions et entraînements professionnels peuvent avoir lieu mais sans public, à l'intérieur et à l'extérieur.

En amateur, les compétitions et entrainements ne sont autorisés que pour les -12 ans, en présence d'un parent maximum, uniquement à l'extérieur.