Un permis pour la construction d’une nouvelle usine de plastique dans le port d’Anvers

Néanmoins, selon la ministre, le permis est assorti de conditions préalables importantes. Par exemple, Ineos devra non seulement dédommager pour la destruction de la totalité du bois mais le groupe chimique doit également s’engager à reboiser environ 6 hectares de forêt en plus et ce pour compenser la perte de stockage du carbone. "Ces engagements ont été inscrits dans le permis", explique Zuhal Demir. "Investir dans l'emploi et l'innovation doit encore être possible en Flandre et certainement dans le port d'Anvers", selon le ministre de la N-VA.