Une commission de neuf experts définira le "canon" de la Flandre

"Le travail (de définition) du canon flamand peut maintenant commencer", a déclaré ce vendredi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), dans un communiqué. Cette commission de neuf experts, présidée et constituée par le professeur d'histoire Emmanuel Gerard (photo principale) à la KU Leuven, devra remettre ses conclusions d'ici octobre 2022.

Elle avait été mise sur pied en 2019 par le gouvernement flamand dirigé par le ministre-président Jan Jambon (N-VA), fortement inspiré par son président de parti et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. L'accord de coalition réunissant la N-VA, Open VLD et le CD&V fait référence à une "liste de points d'ancrage de notre culture, histoire et sciences flamandes" établie par des experts indépendants. Ce canon serait ensuite utilisé à la fois dans les processus d'éducation et d'intégration.

Le comité d'experts mis sur pied par l'historien Emmanuel Gerard (KU Leuven), compte huit autres experts. Gerard avait reçu la mission, en septembre dernier, de former un groupe "pluraliste" dont les personnes puissent représenter des groupes d’intérêts culturels et sociaux différents, mais aussi un groupe "interdisciplinaire" représentant différentes disciplines scientifiques. Le professeur Gerard s’est exécuté : sa commission comporte quatre femmes et cinq hommes.