Vers un nouveau confinement général, pour sauver les soins de santé ?

Pour les écoles - et une éventuelle imposition des cours à distance pour les 2e et 3e degrés du secondaire - le gouvernement peut encore attendre la fin des vacances d’automne prolongées, qui débutent ce vendredi soir. La Communauté germanophone a cependant déjà décidé de fermer également ses écoles les 12 et 13 novembre prochains, prolongeant ainsi les vacances encore de 2 jours supplémentaires. Avec le week-end des 14-15 novembre, cela fait 4 jours de pause ajoutés. Le Comité de concertation en parlera.

Le gouvernement souhaite permettre autant que possible aux entreprises de poursuivre leur activité, pour autant qu’elles prennent les mesures de sécurité sanitaire décrétées. Le télétravail pourrait néanmoins être imposé - plutôt que fortement recommandé actuellement.

Les métiers de contact qui ne sont pas médicaux pourraient cependant être temporairement interdits. Cela concernerait les coiffeurs, pédicures ou masseurs.

Le Comité de concertation devrait aussi se pencher sur le couvre-feu, fixé actuellement de minuit à 5h en Flandre (comme décrété par le Comité il y a 2 semaines), mais renforcé de 22h à 6h en Wallonie et à Bruxelles. Quoi qu'il en soit, il est plus que probable que la date limite des mesures renforcées, fixée au 19 novembre prochain, soit repoussée. Le Premier ministre De Croo a déjà souligné à plusieurs reprises que l’effort devra être de longue haleine pour faire baisser les chiffres de contamination. Et les effets escomptés par le durcissement des mesures de prévention ne se sont pas encore fait sentir.