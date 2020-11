Avant le confinement, Pairi Daiza célèbre Halloween avec ses animaux

Le confinement national décrété vendredi soir à l’issue du Comité de concertation oblige, comme au printemps, les parcs animaliers et jardins zoologiques à fermer leurs portes au public. Cela vaut pour les zoos d’Anvers et de Planckendael, mais aussi notamment pour le parc Pairi Daiza à Brugelette, dans le Hainaut. Leur réouverture est provisoirement envisagée pour le 14 décembre. A Pairi Daiza, les gardiens ont tenu à célébrer encore Halloween avec leurs protégés et le public avant la fermeture, lundi.