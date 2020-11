Covid-19: plus de 6.400 personnes hospitalisées, dont 1.100 en soins intensifs

Les admissions à l'hôpital atteignent une moyenne quotidienne de 636 patients entre le 24 et le 30 octobre, ce qui représente une hausse de 59%. Actuellement, 6.438 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+4%), dont 1.105 en soins intensifs (+5%). C’est plus de la moitié des lits disponibles dans le pays aux soins intensifs. Près de 600 de ces patients nécessitent une aide respiratoire.

Vendredi 30 octobre, 720 patients sont entrés à l’hôpital, alors que 463 ont pu en ressortir.

Dans la période du 21 au 27 octobre, la moyenne quotidienne des décès est montée à 91 personnes (soit 53 unités de plus par rapport à la semaine précédente), portant désormais à 11.452 le nombre de morts attribuées au Sars-CoV-2 depuis le début de la pandémie.

Le nombre moyen de tests de dépistage effectués entre le 21 et le 27 octobre est de 64.700. Le taux de positivité des tests - à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées - atteint désormais 27% à l'échelle nationale.

L'incidence, qui rend compte du nombre de cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit maintenant à 1.701,2 (+186%). A noter que depuis le 21 octobre, seules les personnes qui présentent des symptômes de coronavirus sont testées. Les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec une personne testée positive ou rentrant d’une zone considéré comme "rouge" ne sont plus testées si elles ne présentent pas de symptômes.