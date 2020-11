La collaboration annoncée par Angèle et Dua Lipa s’intitule "Fever"

Il y a une dizaine de jours, la chanteuse et auteure-compositrice bruxelloise Angèle publiait sur Instagram une photo d’elle-même et de l’auteur-compositrice-interprète britannique Dua Lipa, avec ce commentaire : "I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa". Dua Lipa publiait une photo similaire, prise lors de la même séance. Il n’aura pas fallu attendre trop longtemps pour découvrir ce que les deux jeunes artistes de 24 et 25 ans ont composé et interprété ensemble. Intitulée "Fever" (‘fièvre’ en français), cette chanson parle d’amour qui rend fiévreux, avec un gros clin d’œil à la crise du coronavirus.