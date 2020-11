Quels sont ces magasins "essentiels" qui peuvent rester ouverts pendant le confinement ?

• les magasins de détails qui vendent de l'alimentation, comme les supermarchés, épiceries, boulangeries et pâtisseries, magasins de nuit ou sandwicheries

• les magasins qui vendent de la nourriture pour animaux

• les pharmacies et magasins de dispositifs médicaux pour les urgences

• les jardineries, pépinièries, fleuristes et magasins de plantes, et les magasins d'assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et des matériaux de construction

• les libraires et magasins de journaux

• les salons-lavoirs et blanchisseries

• les garages et magasins de vélos (limités au service de dépannage et réparations), les magasins de télécommunication et les opticiens, mais uniquement pour des réparations urgentes, sur rendez-vous

• les marchands, fournisseurs et transporteurs de carburants, combustibles et bois de chauffage

• les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement, fils à tricoter et articles de mercerie.

• les prestataires de services indépendants et les syndics.

Les marchés hebdomadaires peuvent également avoir lieu, dans le respect des règles de distanciation sociale et uniquement pour les étals qui vendent des choses considérées comme essentielles.

Les rayons des grandes surfaces qui entrent en concurrence avec les petits commerces contraints de fermer doivent être vides, pour permettre aux commerçants de vendre via ces régimes à distance.



Pour rappel, le confinement entre en vigueur ce dimanche à minuit et devrait durer six semaines, jusqu’au 13 décembre inclus. Cette date pourrait néanmoins être revue, en fonction du résultats des évaluations intermédiaires.