L'arrêté ministériel sur les nouvelles mesures anti-Covid publié au Moniteur

L'arrêté ministériel reprend par ailleurs la liste des magasins qui peuvent rester ouverts, qu'avait déjà publiée le ministre des Indépendants David Clarinval samedi. Quels sont ces magasins et services?

- les magasins d'alimentation, y compris de nuit, et les marchés (pour les articles essentiels)

- les magasins de produits d'hygiène et de soins

- les magasins d'alimentation pour animaux

- les pharmacies et les magasins de dispositifs médicaux

- les marchands de journaux et les librairies

- les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles

- les magasins de télécommunications, à l'exclusion de ceux qui ne vendent que des accessoires

- les magasins de bricolage

- les fleuristes et magasins de plantes, les jardineries et pépinières

- les magasins en gros destinés aux professionnels - mais uniquement au bénéfice de ces derniers

- les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d'habillement ou des fils à tricoter et des articles de mercerie

- les papeteries

- les prestataires de services indépendants tels que les notaires, les syndicats et les avocats peuvent également continuer à travailler

- les garages et les magasins de vélos peuvent rester ouverts pour les pannes, les réparations, l'entretien et le service après-vente

Les taxis peuvent également continuer à rouler. Et les banques peuvent rester ouvertes, en respectant strictement les règles sanitaires.

Pour rappel, une série de professions de contact doivent par contre fermer leurs portes, y compris les prestations de service à domicile. Il s’agit des instituts de beauté et de pédicure non-médicale, les salons de manucure, de massage, de coiffure et de barbiers, et les studios de tatouage et de piercing.