La Flandre aura à nouveau son propre grand prix littéraire

A Anvers, les vacances d’automne annoncent traditionnellement le retour de la foire du livre - la Boekenbeurs -, qui attire quelque 120.000 visiteurs. Cette année aurait été la 84e édition, mais elle ne peut être organisée à cause de l’épidémie de coronavirus. Une foire alternative a donc été organisée, qui débutait ce dimanche 1er novembre : le "boeken-marathon" - un marathon littéraire. Jusqu’au 11 novembre inclus, l’ancien présentateur radio de la VRT, Tom De Cock, s’entretiendra avec des auteurs de tous genres sur leurs ouvrages et l’importance du livre dans notre société. Deux bonnes nouvelles en ouverture du marathon : les librairies peuvent rester ouvertes pendant le confinement et le ministre-président flamand et ministre de la Culture, Jan Jambon, annonce (vidéo) le retour d’un grand prix littéraire en Flandre dès 2022. Ou plutôt de deux prix, puisque la littérature pour la jeunesse sera également mise à l’honneur.