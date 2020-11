La police d’Anvers met fin à plusieurs fêtes dans la ville

Sur la Place Franklin Roosevelt, la police a fait stopper une fête dans un logement d’étudiant qui rassemblait 12 personnes, âgées de 16 à 20 ans. Les jeunes ont quitté l’endroit, mais la police apprenait que la fête se poursuivrait à un autre endroit.

La police a donc fait un contrôle plus tard dans la nuit sur le Paardenmarkt, où elle a retrouvé plusieurs des mêmes étudiants participant à une autre fête. Pendant l’intervention, trois personnes ont pris la fuite par la fenêtre. Les 5 étudiants restants ont été arrêtés administrativement et sanctionnés, étant donné qu’il s’agissait d’une récidive et d’opposition à la police.

Ce dimanche à l’aube, la police a mené une intervention dans la commune anversoise de Berchem. Dix-sept personnes y fêtaient Halloween. Certaines ont essayé de fuir par le jardin, à l’arrivée de la police, avant de se raviser.