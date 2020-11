Le journaliste et chroniqueur cinéma de la VRT, Ward Verrijcken, est décédé

“Ward Verrijcken était ‘notre homme’ sur le tapis rouge de festivals, dans les salles de cinéma, pour les interviews avec des acteurs flamands et internationaux. Il était toujours prêt à donner des commentaires sur les films pour la télévision, la radio et l’internet, et à partager des anecdotes", indiquait ce dimanche l’administrateur délégué de la VRT, Frederik Delaplace.

"Les collaborateurs de la radiotélévision flamande sont choqués d’apprendre le décès de leur collègue tant apprécié. Ward était pour nous tous pas seulement un spécialiste du cinéma, mais aussi un collègue chaleureux et apprécié, qui savait écouter et (s’)enthousiasmer. C’est irréel qu’il ne soit plus là. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et collègues qui sont très affectés par son départ".

Ward Verrijcken était né en juillet 1973. Il avait étudié les Langues germaniques à la KUB et la KU Leuven, avant de commencer à travailler pour le quotidien Het Laatste Nieuws et le magazine Bonanza de la société Woestijnwis.

Il entrait ensuite à la VRT comme chroniqueur et critique de cinéma pour l’émission "De rode loper" (Le tapis rouge), avant de devenir le journaliste attitré de cinéma pour VRT NWS.

Durant sa carrière, Ward Verrijcken avait eu l’occasion de rencontrer de très nombreux acteurs et célébrités belges et internationales et d’interviewer des personnalités de la scène telles que Robert De Niro, Meryl Streep, George Clooney, Oprah Winfrey, Justin Timberlake et Madonna.

En mars 2018, Ward Verrijcken interwievait le réalisateur américain Steven Spielberg, à Londres, à l'occasion de la première de son nouveau film "Ready player one" (vidéo ci-dessous).