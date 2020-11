Magasins ouverts ce dimanche à Anvers : "C’est cynique, j’espère qu’il pleuvra à verse"

Ce samedi, au lendemain de l’annonce par le Comité de concertation d’un nouveau confinement pour tout le pays à partir de lundi 2 novembre - entrainant notamment la fermeture de tous les commerces jugés non-essentiels -, de nombreuses villes du pays avaient vu leurs rues commerçantes et centres commerciaux se noircir de monde. L’artère commerçante d’Anvers, le Meir, n’était pas une exception. Et ce dimanche, les magasins sont à nouveau ouverts dans la métropole, pour un "dimanche shopping" prévu de plus longue date.

"Ce n’est pas une bonne idée", s’est fâchée la gouverneure Cathy Berx. "C’est même cynique. C’est la Toussaint aujourd’hui. Le jour où les gens commémorent leurs défunts. Et puis c’est incompréhensible d’organiser un dimanche de shopping en pleine pandémie, alors que le virus circule avec force. Cela va certainement entrainer de nouvelles contaminations".

Samedi, le bourgmestre Bart De Wever (N-VA) avait envoyé un Tweet dans lequel il exhortait les citoyens anversois à respecter les règles sanitaires pendant le dimanche de shopping." J’ai parlé au bourgmestre samedi", indiquait Cathy Berx. "Il m’a affirmé que de nombreux agents de police seraient présents et interviendront s’il y a trop de gens concentrés en un endroit. C’est déjà quelque chose. Mais ce serait bien mieux que les gens ne se rendent pas en ville ce dimanche", indiquait la gouverneure.

Cathy Berx estime que ce dimanche commercial équivaut à un événement. "Et les événements sont interdits actuellement". Le bourgmestre n’aurait-il pas mieux fait d’annuler cet événement ? "Cela aurait été sage de ne pas avoir de dimanche de shopping en ce moment. Je ne peux qu’espérer que la météo sera mauvaise, qu’il pleuvra à verse et longtemps, afin que les gens modifient leurs projets".