Covid-19: le nombre d’admissions à l’hôpital augmente un peu moins vite, contrairement à celui des décès

Entre le 26 octobre et le 1er novembre, les admissions à l'hôpital ont atteint une moyenne quotidienne de 656 cas, ce qui représente une hausse de 40% par rapport à la période précédente. Actuellement, 6.823 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+5%), dont 1.223 en soins intensifs (+5%). C’est nettement plus de la moitié de tous les lits en soins intensifs actuellement disponibles dans le pays. Quelque 671 patients ont besoin d’une aide respiratoire.

Dans la période du 23 au 29 octobre, une moyenne de 15.582 nouveaux cas (+14%) ont été recensés par jour. Au total, 441.018 infections ont été dénombrées depuis le début de l'épidémie. Mais depuis le 21 octobre seules les personnes éprouvant des symptômes de la maladie sont encore testées.



L'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 1.781,1 (+123%).

Toujours entre le 23 et le 29 octobre, quelque 63.100 tests de dépistage ont été réalisés quotidiennement. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 29,1% à l'échelle nationale. Ce qui veut dire que plus d’un quart des tests effectués s’avère positif.