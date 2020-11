La Belgique se reconfine, tout en tentant d’éviter l'isolement social

Les nouvelles mesures - qui sont celles "de la dernière chance" selon les mots du Premier ministre Alexander De Croo vendredi dernier - sont prévues pour durer six semaines, en principe jusqu'au 13 décembre. Elles passent par la fermeture des commerces jugés non-essentiels, mais avec une spécificité par rapport au confinement du printemps: tous ces commerces peuvent organiser des retraits de marchandises à leur porte, sur rendez-vous, ou livrer à domicile. Pour éviter une concurrence déloyale, les supermarchés doivent en outre limiter leur offre aux produits disponibles dans les magasins essentiels.

On notera aussi que les librairies, bibliothèques, ludothèques et médiathèques restent ouvertes, au contraire des centres culturels et des cinémas, ou des parcs d'attractions et animaliers. Les professions de contact non-médicales comme les salons de coiffure ou de beauté doivent aussi garder portes closes.