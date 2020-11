Le Musée juif a trouvé les architectes de sa rénovation

Le projet lauréat a été sélectionné par Beliris, le maître d'ouvrage public bruxellois, en concertation avec le Musée juif. Le bâtiment s'organisera sur six étages et près de 300 mètres carrés. Trois objectifs sont rencontrés: "une architecture intégrée dans son environnement, cohérente avec le contexte historique et offrant l'aménagement le plus fonctionnel pour le musée".

Au rez-de-chaussée, le bâtiment s'ouvrira sur le quartier avec trois grandes vitrines. On y retrouvera un foyer avec billetterie et boutique, un patio avec un café à l'arrière et une liaison couverte vers un second bâtiment. Sous le bâtiment et le patio, une salle de 360 m2 accueillera les expositions temporaires.

L'exposition permanente sera répartie du 1er au 4e étages. "Le nouveau volume poursuit à la fois l'esprit de l'architecture existante et se distingue par sa conception épurée. Cet espace comprendra une salle polyvalente pour 250 personnes et offrira, avec sa loggia et sa terrasse, un magnifique panorama sur Bruxelles. Visible de la rue, il suscitera l'intérêt des passants pour les activités du musée", indique le communiqué.

Beliris, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Musée juif de Belgique financent ensemble le projet. Le Musée réaménagé devrait pour voir ouvrir ses portes en 2025.