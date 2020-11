Trois nouveaux laboratoires nationaux pour pouvoir à nouveau tester les personnes asymptomatiques

Au cours de l’été déjà, l’ex-ministre Philippe De Backer avait promis l’avènement d’une telle plateforme nationale de tests, constituée de huit laboratoires universitaires. Les trois premiers ouvrent ce lundi, aménagés dans les hôpitaux universitaires de Gand, Louvain et Mons. D’ici deux semaines, les cinq autres devraient aussi avoir entamé leurs activités. "Au total, nous devons ensemble pouvoir analyser plus de 50.000 tests par jour", précise Bruno Verhasselt, chef du laboratoire de l’hôpital universitaire gantois. Il s’agit de tester les échantillons pris dans le nez et la gorge de patients et détecter s’ils sont infectés.

Le super-labo de Gand pourra certainement traiter 7.000 échantillons par jour. Quarante collaborateurs ont été engagés à cet effet. "Cela demeure un travail assez intellectuel. Nous avons sélectionné les personnes qui peuvent effectuer ce type de travail", précise Verhasselt.

Les résultats des tests doivent être obtenus rapidement. "Nous nous engageons à communiquer les résultats endéans les 24h". Le laboratoire étant soutenu par les autorités fédérales, son directeur estime pouvoir atteindre le nombre d’analyses attendues par jour. "Au niveau international, tout le monde est à la recherche des instruments nécessaires, des plastiques et des réactifs. Cela reste donc un combat. Mais le gouvernement fédéral a acheté un gros volume pour tous les laboratoires. J’ai donc bon espoir que nous n’allons pas tomber à court de réactifs".