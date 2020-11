Bruxelles annule son marché de Noël, mais la capitale sera décorée et illuminée

La vingtième édition des "Plaisirs d'Hiver" (photo archives) est annulée afin de limiter la propagation du coronavirus, a annoncé ce mardi la Ville de Bruxelles. Le marché de Noël, les activités de loisirs et les événements culturels ne seront pas organisés. Cependant, la crèche et le sapin décoreront fidèlement la Grand-place et un spectacle son et lumière valorisera ses bâtiments historiques en soirée. La 8e édition de Brussels by Lights illuminera bien les rues de Bruxelles.