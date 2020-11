Crise sanitaire : la confiance dans le gouvernement fédéral augmente

Les différents gouvernements du pays et leur gestion de la crise sanitaire due au Covid-19 ont récemment gagné un peu plus la confiance de près de la moitié des participants à la grande étude de l'Université d’Anvers sur le coronavirus. Une enqupête menée en collaboration avec l'UHasselt, la KU Leuven et l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Le gouvernement fédéral en particulier bénéficie d'une confiance renforcée, indiquent les chercheurs ce mardi.