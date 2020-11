Le gouvernement flamand achètera 15.000 laptops pour des élèves défavorisés

Cette commande s’ajoute aux 12.000 laptops qui avaient déjà été mis à la disposition d’élèves en Flandre, en collaboration avec l’organisation Digital for Youth. Les appareils de seconde main, recherchés pendant le premier confinement du printemps, n’étaient partiellement arrivés qu’au mois d’août, soit bien après la fin de l’année scolaire.

Maintenant que les élèves des 2e et 3e degrés des écoles secondaires du pays seront contraints de suivre partiellement les cours à distance via l’internet, après le congé d’automne prolongé jusqu’au 15 novembre, le ministre Weyts opte pour l’achat de nouveaux laptops. "Nous pouvons ainsi réagir rapidement, d’autant plus que la réserve de laptops de seconde main s’épuise lentement", indiquait le ministre à plusieurs journaux.

Le ministre de l’Enseignement estime que le total de 27.000 laptops suffira pour aider les élèves défavorisés. "Les coupoles des écoles, qui organisent la distribution des laptops aux élèves concernés, avaient fait savoir l’année scolaire dernière que 18.000 appareils seraient nécessaires au total". Les coupoles affirment, elles, qu’elles n’ont pas une vue claire sur le nombre total d’appareils réellement nécessaires.

Ben Weyts (photo) veut aussi réserver un millier de laptops pour des étudiants de l’enseignement supérieur. "A ce niveau-là aussi tous les étudiants n’ont pas un accès aisé à l’enseignement à distance", précise le ministre.