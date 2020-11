Le niveau de la menace est maintenu à 2 en Belgique, au lendemain des attaques à Vienne

Le Premier ministre belge (photo) s'est dit "choqué et attristé par l'attaque terroriste horrifiante". Il a présenté ses condoléances aux victimes et à leurs proches, lundi soir. Alexander De Croo fait part de sa "solidarité" avec la population de Vienne et d'Autriche. "Nous n'allons jamais céder à la terreur", assure encore le libéral en s'adressant au chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Le Belge Charles Michel, président du Conseil européen, a aussi condamné "avec force" l'"horrible attaque" survenue à Vienne, dans un tweet en soirée. Il évoque "un acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines". "Mes pensées vont aux victimes et aux habitants de Vienne après l'horrible attaque de ce soir. Nous sommes aux côtés de l'Autriche", a écrit le responsable qui représente les 27 pays membres de l’Union européenne.