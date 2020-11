Les demandes d'asile reprennent en présentiel, au Petit Château à Bruxelles

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Madhi, a annoncé ce mardi que la situation est à présent régularisée, après trois semaines de préparation, en collaboration avec l’Office des étrangers et Fedasil. Après une journée de tests la semaine dernière, les demandeurs d'asile peuvent à nouveau introduire en personne leur demande au Petit Château (photo ci-dessus). Aucun pré-accueil n'est plus désormais pratiqué.

Cette réouverture s'est faite dans le respect des normes sanitaires (masque buccal et distanciation sociale) conformément à la situation pandémique, précise le Secrétaire d'État. "Les règles doivent être respectées tout le temps et par tout le monde. La police et les gardiens de la paix de Bruxelles y veilleront", indique Sammy Mahdi qui veut aussi éviter les files d’attente devant le Petit Château. "Les candidats demandeurs d’asile reçoivent ainsi une heure précise pour venir se présenter".

La plateforme d’inscription en ligne disparait-elle ? "Son utilisation est maintenant suspendue. Mais le travail en ligne nous a aussi permis de planifier les enregistrements de façon plus efficace et de les mener à bien plus rapidement. La crise n’étant pas encore terminée, nous allons étudier si nous pouvons travailler avec un système en ligne adapté, afin de respecter le droit européen et d’organiser l’enregistrement de façon aussi sécurisée que possible", concluait Mahdi (photo archives).