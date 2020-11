Pour la première fois plus de 7.000 patients Covid dans nos hôpitaux

Le nombre de nouvelles contaminations diagnostiquées a atteint un pic de 22.086 cas le mardi 27 octobre. Ce sont les personnes âgées de plus de 90 ans qui sont actuellement les plus touchées.



Les provinces de Liège et du Hainaut enregistrent le plus grand nombre de nouvelles infections, avec respectivement 19.971 (+11%) et 19.935 (+15%) nouveaux cas. Vient ensuite la capitale, avec 11.275 contaminations. L'épidémie y ralentit cependant: Bruxelles enregistre une baisse de 21% de nouveaux cas par rapport à la semaine précédente.

La progression du virus freine également en Communauté germanophone (-21%), dans le Brabant wallon (-13%) et dans le Brabant flamand (-11%). C'est à Namur et en Flandre occidentale que l'accélération est la plus forte, avec une hausse de 21% dans les deux provinces.

L'estimation médiane du taux de propagation du coronavirus (Rt), basée sur le nombre d'hospitalisations, atteint 1,149 à l'échelle du pays. Un taux au-delà de la valeur de 1 signifie que l'épidémie continue à se renforcer.