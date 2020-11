Le couple royal visite les deux hôpitaux d'Alost, en soutien au personnel soignant

Le roi Philippe et la reine Mathilde (photo, à dr.) ont visité ce mercredi les deux hôpitaux d'Alost Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) et Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Ils étaient accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de la Santé Frank Vanedenbroucke, de la gouverneure de la Flandre orientale Carina Van Cauter, et du bourgmestre de la ville, Christoph D'Haese. Les souverains tenaient à venir exprimer leur reconnaissance à tout le personnel soignant, d’Alost et du reste du pays, pour l’immense effort qu’il fournit en ces temps très éprouvants de crise sanitaire.