Les carillons de Louvain chantent pour Ward Verrijcken

Au programme, de la musique des films de James Bond, comme "For your eyes only" ou "No time to die" de Billie Eilish, pour le film de Bond qui doit encore sortir. Mais aussi "Una mattina" de Ludovico Einaudi du film "Les Intouchables", "My heart will go on" du "Titanic", une valse de Nino Rota extraite du "Parrain", des airs de "La Mélodie du Bonheur" et des chansons de films de Walt Disney comme "Let it go” de “Frozen". Ou encore "You’ve got a friend in me" de Toy story".

Luc Rombouts termine avec la chanson préférée de Ward Verrijcken: "All at once" de la chanteuse américaine Whitney Houston.