Les écoles supérieures et universités flamandes envisagent de passer à un "code noir"

Sous pareil code noir, tous les cours mais aussi les exercices plus pratiques et les heures de laboratoires devraient être donnés de façon numérique, à distance, jusqu’au 30 novembre. Même les étudiants de première année - pour lesquels certaines exceptions sont faites actuellement - devraient tout suivre en ligne.

"Actuellement, il n’y a pas d’espace pour de la pratique en présentiel sur le campus", indique Dirk Smits, directeur de recherche et d’enseignement à l’école supérieure Odisee. "Nous allons tenter de rattraper la pratique dès le mois de décembre et nous étudions actuellement comment se concentrer maintenant surtout sur la théorie. Si les cours de pratique n’étaient pas possible non plus en décembre, il faudrait revoir tout notre planning. Et aussi voir comment organiser les examens, qui évaluent normalement aussi les matières pratiques", précise Dirk Smits.

Si les cours de pratique ne pouvaient démarrer en décembre, il se pourrait que la durée des études soit prolongée parce qu’il ne pourrait y avoir d’examens sur les cours de pratique, dans un premier temps.

“Nous espérons vraiment recevoir une sorte de plan pour les mois à venir", souligne Dirk Smits. éNous avons déjà décidé à Odisee de poursuivre en code rouge jusque fin février, indépendamment de ce que les autorités décideront. Pour avoir une sorte d’équilibre entre l’évolution de l’épidémie et la possibilité d’organiser le meilleur enseignement possible pour nos étudiants. Nous espérons recevoir un cadre d’une certaine stabilité, qui nous dise par exemple quand nous pouvons lancer les cours pratiques. C’est crucial pour nous”.