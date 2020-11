Deux mineurs interpellés à Eupen alors qu’ils projetaient de mener une attaque terroriste contre des policiers

Deux mineurs ont été interpellés à Eupen pour suspicion de tentative d'assassinat terroriste et de participation à une organisation terroriste. L’information, dévoilée par nos confrères de la RTBF, a été confirmée par le parquet fédéral. Ce dernier a précisé que les deux suspects sont âgés de 16 et 17 ans, et qu'ils ont été arrêtés à la suite de perquisitions menées le 31 octobre dernier à Eupen et à La Calamine. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête menée par le procureur du Roi d'Eupen, avec le soutien du parquet fédéral.