La douane et la police mettent la main sur 11,5 tonnes de cocaïne pure dans le port d’Anvers

La douane et la police judiciaire fédérale du Limbourg et d'Anvers ont mis la main sur 11,5 tonnes de cocaïne pure dans le port anversois. La saisie est intervenue dans le cadre du démantèlement d'une organisation criminelle, active dans le trafic du stupéfiant entre l'Amérique latine et la Belgique. Il s'agit de la plus importante saisie au monde de cocaïne provenant d'Outre-mer.