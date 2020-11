Le nombre de chômeurs repasse sous la barre des 200.000 en Flandre

Par rapport à octobre 2019, le nombre de demandeurs d'emplois reste par contre en hausse, de 4,1%. Mais les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi au nord du pays semblent s'atténuer: la hausse à un an d'écart était encore de 8,6% en août et de 6,2% en septembre.

Point marquant: le chômage des jeunes recule d'1,9% en octobre sur un an et par rapport à septembre, il est même question d'une forte diminution de 13,9%.

Des progressions sur base annuelle sont en outre constatées chez les 25-40 ans (+6,4%), et chez les 40-55 ans (+6,3%). La recherche d’emploi demeure également difficile pour les personnes hautement qualifiées (+7,3%) et chez les personnes sans emploi depuis 1 à 2 ans (+15,3%).

Pour la ministre flamande de l’Emploi, les derniers chiffres sont à prendre avec des pincettes. "C’est un signe positif prudent qui montre que la tendance des chiffres de septembre a perduré en octobre", a réagi Hilde Crevits. "Mais l’impact de la crise du coronavirus continue de se faire ressentir. Par rapport à octobre de l’année dernière, il y a encore 7.478 demandeurs d’emploi en plus. Entre-temps, notre économie et le marché du travail sont à nouveau sous forte pression à cause du nouveau confinement. Il faudra donc attendre de voir si la tendance à la baisse se maintiendra", conclut-elle.