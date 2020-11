Anvers va installer ses illuminations de Noël plus tôt que prévu cette année

En raison de la crise sanitaire, de nombreux magasins sont fermés et les rues sont souvent désertes. C'est également le cas à Anvers. Il n'y aura pas de marché de Noël cette année, pas de patinoire et pas de feux d'artifice de fin d'année. "Nous voulons donc littéralement apporter de la lumière dans cette période sombre et difficile", déclare l'échevin du domaine public, Claude Marinower (Open VLD).

Des illuminations sont notamment prévues sur la De Keyserlei et le Meir, et de grands arbres de Noël seront installés sur la Grand-Place ainsi que sur le Glove Market. "Ainsi, les Anversois pourront profiter de cette atmosphère particulière qui va de pair avec les lumières, et ce dès le mois de novembre".

La ville compte également sur l'aide des Anversois eux-mêmes. "Nous appelons tous les citoyens d'Anvers à apporter de la lumière dans toutes les rues et places de la ville", ajoute Claude Marinower. "Ajoutez des lumières votre façade, sur vos fenêtres, prenez des photos et partagez-les ensuite sur les réseaux sociaux avec le hashtag #antwerpselichtjes. De cette façon, tout le monde pourra profiter d'une ville éclairée comme par magie".