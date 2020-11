La députée libérale flamande Goedele Liekens atteinte d’un cancer de la peau

Le mélanome s’est propagé et c’est pourquoi Goedele Liekens est actuellement traitée. “Il y a de bons jours où je vis heureuse et pleine d’énergie comme si de rien n’était”, ajoute la sexologue. "Ensuite, je me force à en profiter tant que je peux. Il y a de mauvais jours où les effets secondaires de ce traitement m’épuisent, me donnent la nausée et me rendent malade. Je dois m’arrêter à mi-hauteur dans les escaliers avant de pouvoir monter dans mon lit … les malades savent ce que c’est. “

"Malheureusement, les mauvais jours sont de plus en plus fréquents et je suis obligée de mettre mes activités en veilleuse pendant un certain temps : tant au Parlement fédéral que dans les médias. J'ai maintenant besoin de toute mon énergie pour autre chose (donc pas d'interviews, s'il vous plaît). Pour y retourner professionnellement après cela ! Vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. "Abandonner" n'est pas dans ma nature, vous le savez".

Goedele Liekens (57 ans) est sexologue et ex-Miss Belgique. Depuis des années, elle réalise et présente des émissions à la télévision flamande, néerlandaise et aussi britannique. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'ONU. Lors des élections du 26 mai 2019, elle a été élue dans le Brabant flamand sur la liste de l'Open VLD à la Chambre des représentants.