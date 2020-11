Ludivine Dedonder veut des salaires plus élevés et davantage de civils pour "recapitaliser" la Défense 

La ministre annonce une amélioration progressive des salaires - qui n'ont plus évolué depuis 2003 - durant cette législature, sur la base d'un audit indépendant d'un partenaire extérieur concernant la concurrence salariale entre les métiers de la police et de la Défense.

Elle souhaite aussi accorder une attention particulière aux métiers techniques, pour lesquels la Défense est confrontée à un déficit.

Sa note préconise aussi de favoriser les "nouvelles formes d'organisation du travail", comme le télétravail, l'ouverture d'un plus grand nombre de bureaux satellites, ou une amélioration de l'offre de formation à distance "d'autant que la période de confinement a permis à certaines de ces nouvelles formes de travail de prendre de l'ampleur et de démontrer leur efficacité".