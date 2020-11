200 millions d'euros supplémentaires pour le personnel des soins de santé

"Il y a certes une légère amélioration dans les chiffres (de la pandémie en Belgique), mais si l'on prend l'image d'un marathon, alors nous sommes toujours plus près de la ligne de départ que de celle d'arrivée", a averti le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) à l'issue d'un comité ministériel restreint.

Il a souligné à quel point le respect des règles sanitaires importait non seulement pour la santé mais aussi pour le rétablissement de l'économie du pays, et a appelé les consommateurs à acheter local, via les systèmes de "take away" ou de "click and collect", plutôt qu'à l'international.

Parmi les nouvelles mesures annoncées, les entreprises pourront bénéficier d'une intervention partielle de l'Etat (20%) dans le financement du pécule de vacances pour les chômeurs temporaires. Le droit passerelle classique sera amélioré via une meilleure accessibilité pour les starters, avec maintien de la constitution de pensions. Les travailleurs indépendants qui ont obtenu un report de paiement des cotisations sociales pourront bénéficier jusque fin 2021 d'un plan de paiement tout en conservant le droit au remboursement des frais de soins de santé.