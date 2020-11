Covid-19 : Le nombre d'infections reste élevé mais les chiffres évoluent dans le bon sens

Le nombre d'infections dans les maisons de repos reste élevé. Ce nombre double encore chaque semaine, mais il augmente moins rapidement. Dans 16 % des maisons de repos en Flandre, il y a dix infections ou plus.

"En Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, nous avons presque doublé le nombre de cas COVID par rapport à la semaine précédente. Le nombre augmente moins rapidement", déclare Steven Van Gucht. Au total, 48 des 1 000 résidents des maisons de repos flamandes sont actuellement atteints d'une infection coronarienne, contre 25 la semaine dernière. En Wallonie, cela représente une augmentation de 67 à 108 infections pour mille habitants, à Bruxelles de 39 à 61.

Parmi les maisons de repos flamandes, 41% sont confrontées actuellement à au moins une contamination, 62% en Wallonie et 53% à Bruxelles. "Le nombre de maisons de repos sans COVID est donc toujours en baisse", explique Steven Van Gucht.

Le nombre de foyers importants, avec 10 infections ou plus, continue également d'augmenter. En Flandre, elle touche aujourd'hui 16 % des centres de soins résidentiels, en Wallonie 26 % et à Bruxelles 16 %.

"Avec l'augmentation du nombre d'infections dans les maisons de repos, le personnel traverse une période difficile. Cette tâche difficile, combinée à des infections parmi le personnel lui-même, entraîne malheureusement de plus en plus de départs", explique Steven Van Gucht. "De nombreux étudiants travaillent donc comme bénévoles dans divers secteurs de soins, notamment dans les centres de soins résidentiels. Nous voulons exprimer notre soutien au personnel et aux étudiants, aux bénévoles et aux aidants informels".