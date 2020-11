La gestion de la crise sanitaire et économique a déjà coûté 17,5 milliards d'euros en 2020

Vendredi, le gouvernement a notamment annoncé une somme supplémentaire de 200 millions d'euros à terme pour le personnel des soins de santé, la réouverture du chômage temporaire à toutes les entreprises ou encore la prolongation du double droit passerelle de crise pour les indépendants.

Selon Mme De Bleeker, le gouvernement De Croo lancera un plan ambitieux de relance en concertation avec les Régions, les Communautés et les autorités locales. Ce plan de relance et d'investissements "donnera un puissant coup de fouet à notre économie, créera des emplois et accélèrera la transition vers une économie bas carbone". Au total, 4,7 milliards d'euros de moyens cumulés ont été inscrits à cet effet pour la période 2020-2024 dans l'accord du gouvernement fédéral.