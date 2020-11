Mutation du Covid-19 chez le vison : "Darwin en action, mais il n’y a pas de raison de paniquer"

D’après l'Autorité danoise de contrôle des maladies infectieuses (SSI), une dizaine de personnes été contaminées dans le pays depuis le mois de juin par la variante du coronavirus provenant des visons.

Il y a quelques jours, le gouvernement danois a annoncé que la totalité des visons élevés dans le pays - soit entre 15 et 17 millions d'animaux - devront être abattus à cause de la mutation. Selon les explications des autorités danoises, cette mutation ne se traduit pas par des effets plus graves chez l'homme mais par une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Le virus muté détecté sur des visons ne réagirait en effet pas autant aux anticorps que le virus normal.