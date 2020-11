Selon les scénarios, voici comment la Flandre pourrait se retrouver complètement sous eau

Des projections de l'élévation du niveau de la mer au cours des 10.000 prochaines années, réalisées par le glaciologue Jonas Van Breedam dans le cadre de son doctorat à la VUB, montrent le risque pour la Flandre et d'autres régions d'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark de se retrouver sous eau. La différence est en outre importante entre un scénario avec de faibles émissions de gaz à effet de serre et un autre où elles sont élevées.