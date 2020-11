Testé positif au Covid-19, Eden Hazard ne pourra pas rejoindre les Diables Rouges

"Le Real Madrid C. F. communique que nos joueurs Casemiro et Hazard ont donné des résultats positifs au test COVID-19 effectué, hier vendredi matin. Tous les autres joueurs et le personnel d'encadrement de la première équipe, ainsi que tous les employés du club qui travaillent directement avec eux, ont donné des résultats négatifs lors du même test effectué hier", précise le Real sur son site. "Mentalement et physiquement, ils vont bien", a déclaré samedi l'entraîneur Zinédine Zidane.

Eden Hazard est mis en quarantaine et ne jouera donc pas dimanche soir à Valence (21h00) avec son club en championnat. Il ne rejoindra pas les Diables qui vont débuter leur préparation en vue de leurs trois prochains matchs : contre la Suisse (11 novembre), l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre).

La 106e dernière cap d'Eden Hazard remonte au 19 novembre 2019 contre Chypre (6-1). Il a manqué les cinq derniers matchs des Diables Rouges. Longtemps blessé, le Brainois a repris la compétition le 27 octobre et disputé trois parties de rencontres contre Mönchengladbach (20 minutes, 2-2), Huesca (le 31 octobre, 60 minutes, 4-1) et Inter Milan (le 3 novembre, 64 minutes, 3-2).