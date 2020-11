Alexander De Croo félicite Joe Biden et Kamala Harris : "L'unité est ce qui compte, en Belgique aussi"

Dans un communiqué paru sur son site, le chef du gouvernement belge a aussi tenu à saluer l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence, une première historique pour une femme à ce poste. "Elle incarnera un formidable exemple et un rôle modèle important pour les jeunes filles à travers le monde, leur prouvant que filles et garçons ont les mêmes droits et les mêmes chances", indique-t-il.