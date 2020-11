Covid-19 : pour la première fois depuis la deuxième vague, les admissions à l'hôpital sont en légère baisse

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 10.512 par jour entre le 29 octobre et le 4 novembre. Cela représente une baisse de 35% par rapport à la période de sept jours précédente.



Au cours de la période du 29 octobre au 4 novembre, 73.586 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Parmi ceux-ci, 51% l'ont été en Wallonie, 38% en Flandre et 10% à Bruxelles. Les statistiques montrent que les provinces de Hainaut et de Liège demeurent les plus touchées.

Depuis le début de l'épidémie, le nombre de contaminations diagnostiquées en Belgique s'élève à 494.168.

Le 2 novembre, le nombre d'admissions à l'hôpital des suites du Covid-19 a franchi pour la première fois la barre des 7.000, atteignant un pic le 3 novembre, à 7.487.

Le Covid-19 a également causé la mort de 12.907 personnes, en hausse de 199 unités par rapport aux chiffres publiés samedi. En moyenne, 173 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 66% par rapport à la semaine précédente.