Nouveau record de températures : ce 8 novembre est le plus chaud jamais enregistré

Sur son site internet, Frank Deboosere pointe également le fait que les records météorologiques concernent désormais beaucoup plus les températures chaudes que froides.

Entre le début des mesures météorologique en 1833 et l’année 1912, 28 journées avaient enregistré les plus hautes températures maximales et 107 journées les plus basses températures maximales, contre respectivement 138 et 19 entre 2000 et aujourd’hui.

Entre 1833 et 1912, l’observatoire d’Uccle avait par ailleurs enregistré 22 journées lors desquelles les plus hautes températures minimales avait été battues et 89 journées pour les plus basses températures minimales. Entre l’an 2000 et aujourd’hui, ces chiffres atteignent respectivement 151 jours de record des plus hautes températures minimales, et 6 jours seulement pour le record des températures minimales les plus basses.

"En regardant l’intégralité de la liste de journées enregistrant des records de températures, on ne peut que clairement constater l’effet du réchauffement climatique", conclut Frank Deboosere.