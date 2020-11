L’icône d’Hooverphonic, Geike Arnaert fait son retour comme chanteuse du groupe

Geike Arnaert a été membre d'Hooverphonic de 1997 à 2008, avec Alex Callier et Raymond Geerts. Elle avait ensuite quitté le groupe pour une carrière solo. Avec la chanteuse, Hooverphonic avait fait une percée internationale avec notamment l'album "The Magnificent T(h)ree" et le titre "Mad about you".

"J'ai dit à Geike que nous préparions le vingtième anniversaire de 'The Magnificent Tree' et du coup il s'est avéré que nous voulions à nouveau travailler ensemble", explique Alex Callier sur le site du service public flamand VRT.

"Je suis très heureuse qu'Hooverphonic et moi avons décidé de réunir nos forces. Réaliser que c'était possible était une bonne chose", confie la chanteuse, qui ajoute qu'elle continuera également à travailler de son côté. Ces dernières années, elle a connu son plus grand succès avec la chanson "Zoutelande", avec le groupe néerlandais BLØF.

Le retour de Geike Arnaert signe la fin de la collaboration d'Hooverphonic avec la chanteuse Luka Cruysberghs, âgée de 19 ans, après deux ans et demi.