La Flandre va accorder un nouvelle prime pour l’isolation et le désamiantage des maisons

Afin de rendre la Flandre "sûre" le plus rapidement possible, le gouvernement flamand va débloquer 124 millions d'euros supplémentaires au cours des deux prochaines années pour éliminer l'amiante. C'est six fois plus que le budget annuel actuel, a déclaré la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA).

Dans ce budget, "84 millions d'euros serviront à une prime supplémentaire de 8 euros par mètre carré pour ceux qui isolent leur façade ou leur toit et enlèvent en même temps les ardoises, ou le revêtement contenant de l'amiante", déclare le ministre Zuhal Demir.

La nouvelle prime sera disponible à partir du 1er janvier 2021 et s'appliquera tant aux personnes qui feront exécuter les travaux par une entreprise qu'à celles qui les feront eux-mêmes. Attention : le désamiantage doit toujours être effectué selon des règles de précaution très strictes et ne peuvent pas toujours être effectués par des particuliers (pour en savoir plus, consultez le site de l'OVAM).

Au cours des deux prochaines années, 40 millions d'euros supplémentaires seront consacrés au désamiantage dans les écoles et les établissements de soins. "Nous voulons nous concentrer sur les endroits où de nombreuses personnes vulnérables se rassemblent", explique Zuhal Demir. Une partie de ce budget peut également être allouée aux autorités locales pour le désamiantage et la collecte de l'amiante à domicile.

"La Flandre contient encore beaucoup d'amiante et environ 700 personnes meurent chaque année des effets des maladies liées à l'amiante. Nous avons donc vraiment besoin de rattraper notre retard afin de rendre la Flandre à nouveau sûre rapidement", conclut le ministre Demir.