Le déménagement de la collection du musée des pompiers d’Alost a commencé

Après 30 ans, les collections du Musée des pompiers d’Alost doit quitter ses locaux d'origine et la collection déménage à Weelde dans la province d'Anvers. Mais ce n'est pas une entreprise facile, car le nombre de véhicules est important et la plupart d'entre eux ne sont plus immatriculés et les pièces historiques ne roulent plus, il faudra donc les transporter. Ce lundi, des entreprises de remorquage et de transport se sont portées volontaires pour emmener plus de 100 des anciennes voitures et camions de pompiers vers leur nouvelle destination. Le nouveau musée des pompiers à Weelde, près de Ravels, devrait ouvrir à l'été 2021.