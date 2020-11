Frank Vandenbroucke : "Le baromètre coronavirus doit être repensé"

Autrement dit: il est bien trop tôt pour nous réjouir et pour envisager de relâcher nos efforts. Pour pouvoir faire face à de futures résurgences, il est aussi nécessaire d'avoir une stratégie de dépistage efficace en place, un suivi des contacts fluide ainsi qu'un respect général des règles de quarantaine dans la population, a indiqué le ministre.

"La circulation du virus doit être ramenée à un niveau très bas dès que possible. Et puis nous devons faire tout notre possible pour éviter une troisième vague. Le baromètre doit être repensé en profondeur sur la base de ces objectifs. Nous avons besoin d'une stratégie qui réduise drastiquement le virus et nous empêche de nous retrouver dans cette situation".