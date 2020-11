Covid-19 : Le nombre d'admissions à l'hôpital continue de diminuer

Le nombre de patients hospitalisés des suites du Covid-19, en recul retrouve son niveau de la semaine dernière, avec 7.217 personnes soignées en milieu hospitalier lundi, indique le rapport de l'Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Les personnes qui nécessitent des soins intensifs sont cependant 13% plus nombreuses qu'il y a une semaine: leur nombre est de 1.474.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 573 patients chaque jour pour cause de Covid-19 entre le 3 et le 9 novembre, soit 14% de moins que les sept jours qui ont précédé.

Vingt-quatre transferts de malades ont eu lieu dimanche parce que l'établissement qui les accueillait avait atteint sa capacité maximale d'accueil, selon les chiffres publiés mardi par le SPF Santé publique. Au total, 1.032 transferts ont été enregistrés depuis le 1er octobre, dont 526 ont été effectués avec l'aide du centre de coordination Patient Evacuation Coordination Centre (PECC).

Le nombre moyen de nouvelles infections est quant à lui repassé sous la barre des 9.000 par jour, avec une moyenne de 8.260 cas confirmés quotidiennement entre le 31 octobre et le 6 novembre. Soit 46% de moins que les sept jours précédents.

Les provinces du Hainaut et de Liège sont les plus touchées. Leurs taux de contaminations par nombre d'habitants sont les plus élevés du pays et elles enregistrent respectivement 11.758 et 9.453 cas en une semaine. L'épidémie y ralentit cependant: les baisses se chiffrent respectivement à -42% et -54% en sept jours.

Lundi, les maisons de repos et de soins flamandes ont enregistré 5.098 cas d'infections confirmées et suspectes, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres de l'agence flamande chargée de la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Les contaminations y poursuivent leur hausse, alors que leur nombre diminue dans le reste de la population. Les infections au sein du personnel semblent néanmoins se stabiliser.

Le nombre de décès attribués au Covid-19 s'élève à 179 en moyenne par jour entre le 31 octobre et le 6 novembre, soit une hausse de 39% en une semaine. Parmi eux, 58 en moyenne ont eu lieu en maison de repos (+61%). L'épidémie a fait 13.216 morts au total en Belgique.

Le taux de reproduction du virus reste inférieur à 1 depuis plusieurs jours à l'échelle nationale, ce qui signifie que la circulation du virus tend à ralentir. Ce taux est calculé par Sciensano sur base du nombre d'hospitalisations.



En moyenne, 41.432 tests ont été réalisés par jour entre le 31 octobre et le 6 novembre, dont près d'un quart (24,4%) se sont révélés positifs.