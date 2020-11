Découvrez le nouvel airbus ravitailleur belge : l’A330 MRTT

Différents types d'avions de chasse européens et de l'OTAN peuvent se ravitailler en carburant. Entre autres, les F-16, F-35, Eurofighter Typhoon, F/A18, Tornado ou A400M sont compatibles.

L'équipement de ravitaillement en carburant est incorporé dans la queue et les ailes de l'avion. Grâce à un système de caméras et de radars, le ravitaillement en carburant sera presque entièrement automatique à l'avenir. "En fait, dans cet avion, nous faisons avec trois membres d'équipage ce que nous faisions avec cinq ou six," explique Patrick l'un des deux Belges formés pour faire fonctionner le nouveau système.